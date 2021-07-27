أوراق تتساقط.. المحكمة العسكرية بتونس تستدعي نائبا إخوانيا

استدعاء من المحكمة العسكرية في تونس لنائب إخواني يشي بأن أوراق التنظيم بدأت بالتساقط في حمم زلزال القرارات الرئاسية.

ووفق وثيقة تداولها إعلام محلي، استدعى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النائب عن "ائتلاف الكرامة" الإخواني ماهر زيد للمثول أمامه دون تحديد التهمة.

وعقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، من المنتظر دعوة جميع من تحوم حولهم الشبهات لمحاسبتهم على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب التونسي.



ومساء أمس الأول الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من القرارات تتمثل في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.



