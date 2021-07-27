معارض إيراني لـ"دوت الخليج الإخبارية": احتجاجات المياه تغرق النظام

رجح المعارض الإيراني البارز، إحسان آية الله، اتساع رقعة الاحتجاجات الحالية وانتقالها إلى محافظات أخرى في البلاد مهددة مستقبل النظام في طهران.

يأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات الكبيرة الدائرة في محافظة خوزستان جنوبي إيران، منذ 10 أيام، بسبب شح المياه، ووجود مؤشرات على انتقالها لمناطق أخرى مثل طهران التي شهدت مظاهرة كبيرة أمس الإثنين.

وقال إحسان آية الله، الداعم لـ"مجلس المقاومة الإيرانية"، في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية": "من المحتمل جدا أن تتوسع رقعة الاحتجاجات الحالية وتنتقل إلى محافظات أخرى".

وأضاف: "كما نطالع في التقارير، اندلعت الاحتجاجات في طهران بشعارات مثل الموت للديكتاتور"، مضيفا: "بشكل واضح، هذه الاحتجاجات تمثل تهديدا لمستقبل النظام".

وطالب المعارض الإيراني، القوى الدولية، بـ"إبقاء العقوبات النظام الإيراني لكبح انتهاكاته لحقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية".

وأدى انقطاع التيار الكهربائي صباح الإثنين في أهم مراكز بيع الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية المعروف بـ"سوق علاء الدين التجاري" في وسط طهران، إلى احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي.

وجاب المتظاهرون شارع جمهوري إسلامي بمسيرة حاشدة وهم يهتفون ضد النظام ومرشده علي خامنئي، واصفين إياه بـ"الديكتاتور"، وطالبوه بالرحيل عن السلطة.

فيما شهدت مدن خوزستان الغنية بالنفط جنوب البلاد على مدى 10 أيام احتجاجات شعبية مناهضة للنظام والحكومة الإيرانية بسبب أزمة المياه والعنصرية التي تطبق تجاه هذه المحافظة.

وأسفرت الاحتجاجات بحسب تقارير لمنظمات حقوقية، عن مقتل ثمانية محتجين في خوزستان فيما أصيب العشرات بجروح.

كما قطعت السلطات الإيرانية شبكة الإنترنت عن خوزستان بهدف تشديد القبضة الأمنية وقمع المحتجين.

