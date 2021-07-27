سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء، 27 يوليو 2021، في مستهل تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

التعديل الوزاري المرتقب

يترقب المصريون خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلا وزاريا جديدا يطال ‏عددا من الوزراء بينهم بعض وزراء المجموعة الاقتصادية‎

ورغم كثرة التكهنات التي تحدثت عن عدد الوزراء الذين سيشملهم التعديل، وموعد التعديل نفسه، إلا أنها كلها لا تتخطى كونها مجرد توقعات، من إعلاميين، ومقربين من الحكومة المصرية، لكن تبقى الحقيقة المؤكدة هي أن هناك تعديلا وشيكا.

وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر من داخل الحكومة المصرية، أن بعض الوزراء سيتم تغييرهم نظرا لظروفهم الصحية، والبعض الآخر سيتم تغييره كنوع من تجديد الدماء وتنشيط عمل الحكومة، على أن يتم استكمال المشروعات القومية دون تأثر بالتعديلات.

تغيير عدد كبير من الوزراء

النائب البرلماني مصطفى بكري، توقع في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر، أن يشمل التعديل الوزاري عددا كبيرا من الوزراء، على أن يظل الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة.

الكلام نفسه أكده مصدر حكومي لعدد من وسائل الإعلام المحلية، حيث توقعت الصحف أن يشمل التعديل الوزاري ما بين 10 و15 وزيرا، على أن يتم الإعلان عن التعديلات الأسبوع المقبل.

وشهدت مصر آخر تعديل وزاري في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019.





وتحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تغييرات تطال المجموعة الاقتصادية، ومن أبرزها وزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والمالية، والبترول والثروة المعدنية.

وسيكون التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هي أول وزارة ستنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهاية العام الجاري.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، مسؤولية الحكومة المصرية في 7 يونيو/حزيران 2018، وكان قبلها يشغل منصب وزير الإسكان منذ عام 2014.





أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، لليوم الثالث على التوالى.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.49 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و 4.285 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.32 جنيه للبيع، أمس.