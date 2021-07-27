تناقل عدد من المواقع المختصة بأخبار التقنيات، أخبارا متضاربة بشأن موعد طرح الجيل الجديد من أجهزة أبل "ماك بوك إير".
ذلك حتى حسم الخبير التقني الموثوق به "مينج-شي كيو" الأمر، بعد نشره لتغريده ذكر بها أن الجهاز يتوقع بشدة وصوله للأسواق خلال منتصف عام 2022 المقبل، مع عمله بشاشة "ميني لد" بقياس 13.3 بوصة.
وسبق أن أعلن "كيو" عن أن أبل كانت تعمل على جهاز "ماك بوك إير" بتصميم جديد كليا لعام 2022، غير أن الوقت المحدد لطرح الجهاز ظل مجهولا.
من المعلومات الجديدة أيضا، طرح الجهاز بشاشة "ميني لد" Mini-LED بقياس 13.3 بوصة، ما يعني أن المواصفات التقنية للجهاز ستختلف، ولكن مع احتفاظه بشاشة بنفس قياس النسخ السابقة منه.
جدير بالذِكر أن شاشة Mini-LED "ميني لد" تعتمد على الآلاف من مصابيح LED الصغيرة جدًا في الإضاءة الخلفية، مما ينتج عنه نسب تباين أعلى وألوان سوداء أعمق، على غرار شاشات OLED.
حقيقة الإصدار الملون
ومما أثير أيضا من توقعات بشان نسخة 2022 من أجهزة "ماك بوك إير"، وحسب موقع "ماك رومرز"، المتخصص بأخبار أجهزة ماك من أبل، فإن أحد الخبراء المختصين بشأن أبل تنبأ بطرح إصدار جديد من جهاز "ماك بوك إير"، العام المقبل وتميزه ألوانه المختلفة.
ويدعم هذا الادعاء تقرير سابق كانت نشرته "بلومبرج"، عن خطط أبل لتقديم إصدار أكثر تطورا من أجهزة "ماك بوك إير" العامل بمعالج M1، سيكون لهذا الإصدار الجديد عدد من السمات المتميزة، من ضمنها طرحه بمعالج M2 أكثر تطورا، وتوفر بخيارات متعددة من الألوان.
وحتى الآن تتحفظ أبل على أي تفاصيل تتعلق بهذا الإصدار المزمع من جهاز "ماك بوك" متعدد الألوان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى تطرح أبل جهاز "ماك بوك إير" الجديد؟.. خبير تقني يحسم الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.