تنفيذ "اتفاق جوبا" على طاولة السودان والاتحاد الأوروبي

بحث السودان والاتحاد الأوروبي، الإثنين، تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام بالسودان،و سبل الدعم المطلوب لتحقيق هذا الهدف.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وزير الدفاع السوداني، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، روبرت فان دن دوول، في الخرطوم.
وقال بيان للإعلام العسكري، اليوم الإثنين، إن "اللقاء بحث قضايا الساعة كما تطرق إلى ملف تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام والدعم المطلوب من الإتحاد الأوروبي".
من جانبه، أكد السفير الأوروبي، روبرت فان دن دوول، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السودان لانجاح الفترة الانتقالية.
ووقع تحالف الجبهة الثورية اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية في جوبا الخريف الماضي، جرى على إثره تقاسم السلطة ودمج الحركات المسلحة التي قاتلت الحكومة المركزية لسنوات، في ترتيبات الحكم.
إلى ذلك، صل رئيس حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد نور، إلى منطقة كاودا بولاية جنوب كردفان، لعقد اجتماعات مع الحركة الشعبية "شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو.
وكشف جاتيقو اموجا دلمان رئيس لجنة الاعلام والثقافة بمجلس التحرير القومي للحركة الشعبية، عن تكوين لجان مشتركة، لمناقشة كافة الأفكار المطروحة من الجانبين، والموقف من مفاوضات السلام الجارية مع الحكومة.
وأوضح اموجا في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن زيارة عبد الواحد إلى كاودا تاريخية، ولها ما بعدها وستسهم في الدفع في اتجاه عملية السلام والتغيير في السودان.
وتابع "عبد الواحد نور لاعب محوري وأساسي في الميدان السياسي الثوري الآن، والحركة الشعبية حريصة أن يكون نور جزء من عملية السلام الشامل الذي يخاطب جذور الأزمة".
ولم تنضم حركة تحرير السودان والحركة الشعبية "شمال" إلى اتفاق السلام الموقع في جوبا الخريف الماضي، حتى اليوم، وتخوض مفاوضات مع الحكومة الانتقالية في الخرطوم، من أجل الانضمام إلى قطار السلام.
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