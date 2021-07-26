"ثورة الدولار" تهدأ في لبنان بعد تكليف ميقاتي

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، في السوق الموازية "السوداء"، عقب تكليف الملياردير اللبناني نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة.

وانخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية، إلى نحو 17550 ليرة للشراء و17650 ليرة للبيع، عقب الإعلان عن حصول نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء الأسبق، على أغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، بعد اعتذار سعد الحريري، قبل أيام.

قفزة منتصف التعاملات

وكان سعر صرف الدولار قد قفز خلال منتصف تعاملات الإثنين 26 يوليو 2021، في السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 19800 ليرة للشراء و19900 ليرة للبيع، مقابل نحو 17500 ليرة للشراء و17600 ليرة للبيع، في مستهل تعاملات الإثنين.

وعلى وقع الأحداث السياسية في لبنان، تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

حقل ألغام

وتكليف ميقاتي جاء في وقت يتجه لبنان للمجهول مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية، وتصاعدت الضغوط الغربية على الساسة لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وتعاني من توقف مختلف نواحي الحياة، حيث هددت الدول الغربية بفرض عقوبات، ووقف الدعم المالي.





وميقاتي دخل حقل ألغام طواعية من أجل إنقاذ لبنان من أزمة مالية فما الذي ينتظر الرجل الستيني؟

انهيار الليرة اللبنانية

قبل فوز ميقاتي بتشكيل الحكومة في لبنان خضعت البلاد لحكومة تصريف أعمال منذ أغسطس/آب الماضي، عندما استقالت الحكومة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الهائل الذي أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل، وتدمير أجزاء من العاصمة بيروت.





وواجهت الحكومة، التي تخلفت عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار منذ أكثر من عام، صعوبة في تنفيذ الإصلاحات نظراً لمحدودية سلطتها ودعمها السياسي.

كما أدى انهيار الليرة إلى تدمير مدخرات ملايين اللبنانيين، في حين زاد نقص الوقود من البؤس.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها.

توسع الفقر والبطالة

وتبع هذا الانهيار، أن أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوَّامة الانهيار.

في العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3%، بعد انكماشه بنسبة 6.7% العام 2019.

وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدَّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.

ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5% عام 2021.

محطات ميقاتي

وميقاتي القادم من عالم الأعمال من مواليد عام 1955، برز في الحياة السياسية اللبنانية عام 1998 عند تولى حقيبة الأشغال العامة والنقل في حكومات الرئيس رفيق الحريري ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عامي 1998 و 2004.





دخل إلى البرلمان عام 2000 نائباً عن مدينة طرابلس حتى العام 2005، حين كلف برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات النيابية بعد اغتيال الرئيس الحريري، وكان الشرط حينها عدم الترشح للنيابة ضماناً لحياد حكومته التي قامت بإجراء انتخابات في موعدها في مايو/ أيار 2005.

أعيد تكليفه رئيساً للوزراء للمرة الثانية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعد إسقاط حكومة سعد الحريري بعد استقالة كتل "حركة أمل" و"حزب الله" والتيار الوطني الحر.

وترأس حكومة من لون واحد عرفت حينها بحكومة "حزب الله" ثم قدم استقالة حكومته في 23 مارس/ آذار 2013، بسبب إشكالات داخل مجلس الوزراء نتيجة التوترات الأمنية واغتيال مدير عام رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن، بالإضافة إلى تبعات الحرب السورية وما خلفته من انقسامات سياسية وخلافات كبيرة.





تابع مهامه كرئيس لحكومة تصريف الأعمال حتى 15 فبراير/شباط 2014، ومنذ ذلك الحين وقع الافتراق مع الرئيس سعد الحريري.

وفي عام 2019 شكل لائحته الخاصة في طرابلس، واستطاع الفوز بكتلة نيابية مؤلفة 4 نواب، وهو ما زال نائباً حتى اللحظة.