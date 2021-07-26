ضمانات خارجية ودعم داخلي.. ميقاتي يبشر لبنان بالأمل "دون عصا سحرية"

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، مساء الإثنين، إنه يتمنى الحصول على ثقة الشعب، مؤكدا أنه "لا يملك عصا سحرية".

وتحدث ميقاتي للصحفيين من قصر الرئاسة في بيروت بعد دقائق من تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

ميقاتي قال أيضا "تكليفي بتشكيل الحكومة مهمة صعبة ولكنها ستنجح إذا تضافرت جهودنا".

وتابع: "أتمنى الحصول على ثقة الشعب ولا أملك عصا سحرية".

ومضى قائلا: "مهمتنا الأولى تنفيذ المبادرة الفرنسية التي تصب في مصلحة البلاد".

وأضاف "اتفقت مع الرئيس ميشال عون على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة"، متابعا: "لدي الضمانات الخارجية المطلوبة للخروج من الأزمة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان نشرته الوكالة اللبنانية الرسمية، استدعاء ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على الأغلبية اللازمة في البرلمان.

ويحظى ميقاتي بدعم واضح من كتل "المستقبل" والتقدمي الاشتراكي، وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى كتلة نواب تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية، وكتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكتلة نواب الأرمن المنضوية ضمن تكتل "التيار الوطني الحر".

كم أن ميقاتي يحظى بدعم غربي وفرنسي بنوع خاص، إضافة أنه يمتلك علاقة جيدة لم تؤد إلى أي اعتراض على اسمه، ما يعطيه دفعاً مقبولا للسير بمهمته.

وتعطل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب خلافات بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سابقا، سعد الحريري، قبل أن يعتذر الأخير عن المهمة قبل أيام.

