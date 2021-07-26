أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 في الجزائر

صعدت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 تأثرا بارتفاع الذهب عالميا بفعل متحورة كورونا "دلتا".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في الجزائر اليوم الإثنين، نحو 7824 دينارا (58.16 دولار)، مقابل 7807 دنانير (57.98 دولار) أمس الأحد.



كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 6846 دينارا (50.89 دولار)، مقابل 6832 دينارا (50.73 دولار) أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر نحو 5868 دينارا (43.62 دولار)، مقابل 5856 دينارا (43.49 دولار) الأحد.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4564 دينارا (33.93 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3912 دينارا (29.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر نحو 243,324 ألف دينار (1809 دولارا)، مقابل 242.809 ألف دينار (1803 دولارات) أمس.

بينما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 54,769 دينار (407.11 دولار)، مقابل 54.653 دينار (405.87 دولار) الأحد.

أسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأمريكية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المحورة دلتا.

ويتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1806.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.70 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول: "ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد-19) وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي".

مراكز كبيرة في الذهب

وقال إينس إنه من المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع كوفيد-19 كثيرا .

واستمر ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع فيما تكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي السلالة دلتا المتحورة الأشد عدوى.

اجتماع البنك المركزي الأمريكي

ويتابع المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء. وبينما من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.

وتماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، التي بلغها الأسبوع الماضي، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.25 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1064.23 دولار.