أسعار العملات الرقمية اليوم.. ارتفاع جماعي وبيتكوين قرب 40 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، بقيادة بيتكوين الأشهر عالميا التي لامست 40 ألف دولار قبل العودة لـ38 ألفا

وسجل سعر عملة بيتكوين Bitcoin BTC ، نحو 38,208.66 دولار مقابل 34,396.37 دولار للوحدة أمس.



وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين نحو 717.06مليار دولار، فيما سجل حجم التعاملات خلال 24 ساعة نحو 18,767,081مليار دولار.

وتلقت بيتكوين دعما قويا من الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية " تسلا" إيلون ماسك، الأربعاء الماضي.

وجدد ماسك " تأكيده على أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة"

وقال، إن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.

أسعار العملات الرقمية اليوم

سجل سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) 2,342.79 دولار للوحدة، حتى كتابة التقرير.

وارتفعت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 11.26% إلى 0.2211 دولار.

كما ارتفعت عملة ربيل XRP بنسبة 1.08% لتصل إلى 0.6562 دولار.

وقفزت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 7.73% إلى 137.50 دولار.

وراتفعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 9% لتسجل نحو 14.80 دولار.

وقفزت العملة الرقمية تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 12.9% لتسجل 19.02 دولار.

وانحفضت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع 5.1 % لتسجل 318.41 دولار.