مواصفات هيونداي توسان موديل 2022 وأسعارها في مصر

ارتفعت أسعار هيونداي توسان مويل 2022 في مصر بنحو 5 آلاف جنيه عن أسعار موديلات هيونداي توسان 2021، مع إضافة بعض الكماليات بالسيارة.

وأعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها هيونداي توسان الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية بالسوق المحلي بفارق 5 آلاف جنيه عن موديل 2021.



وبحسب الأسعار المعلنة تتوفر توسان محليا بـ 5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 455 ألف جنيه بدلا من 45 ألف جنيه للفئة الأولى، و485 ألف جنيه بدلا من 480 ألف جنيه للفئة الثانية، و520 ألف جنيه بدلا من 515 ألف جنيه للفئة الثانية.

فيما جاءت الفئة الرابعة بـ 570 ألف جنيه بدلا من 565 ألف جنيه، وجاءت الفئة الأعلى تجهيزًا بـ 610آلاف جنيه بدلا من 605 آلاف جنيه.

مبيعات هيونداي توسان في مصر

وتربعت السيارة هيونداي توسان الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، على عرش مبيعات الـSUV في مصر خلال الأشهر الأربعة الأول من 2021.

وباعت توسان بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي نحو 3.558 سيارة.

توفر توسان موديل 2021 في السوق المحلي بمحرك تربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصانا يعمل بخاصية التشغيل عن بعد، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات ويمكن التحكم به من خلال بدالات مثبتة خلف عجلة القيادة.

السيارة الجديدة يبلغ طولها الكلي 4.500 ملم، وعرضها 1.865 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.659 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" حتى 503 لتر مكعب، تقدم بعجلات رياضية قياس 17 و18 و19 بوصة.

الشكل الجديد من توسان، يتوفر بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED وشبكة تهوية بتصميم مستقبلي وخطوط جانبية ذات طابع رياضي شرس ومرايات ضم كهربائية، بالإضافة إلى إضاءات بالمقصورة يمكن التحكم بها والاختيار من بين 64 لونا مختلفا.

تم تعزيز توسان الجديدة بنظام صوتي من Boss مكون من مكبر للصوت و7 سماعات، ونظاك شحن الهواتف الذكية لاسلكيا، كما زودت المقصورة بشاشة عرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة؛ فضلًا عن مقاعد أمامية بخاصية التبريد والتدفئة.

وسائل الأمان في هيونداي توسان

وتمتلك السيارة الكورية الجنوبية عدد كبير من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفراملEBD، برنامج التوازن الإلكترونيESP.

بالإضافة إلى ما تقدم يتوفر بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام ذكي لركن السيارة، كما زودت السيارة بكاميرا خلفيه، حساسات ركن خلفية، خاصية مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

الفئة الأعلى من السيارة تمتلك المزيد من وسائل الأمان، أبرزها كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، نظام تحذير من الاصطدام الأمامي، نظام مراقبة المسار والتحذير عند الخروج عنه خاصية إظهار النقاط العمياء بالشاشة الأمامية.

على الجانب الترفيهي بالمقصورة، زودت توسان بشاشة تعمل باللمس يمكن التحكم بها وربطها مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد Android Auto وApple CarPlay ، وزودت بخاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، مدخل USB-AUX، كما زودت بخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر.