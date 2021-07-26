مصادر أمنية تنفي لـ"دوت الخليج الإخبارية" مزاعم قناة الجزيرة باقتحام مكتبها بتونس

نفت مصادر أمنية تونسية، ما زعمته قناة الجزيرة القطرية حول اقتحام مكتبها بالعاصمة، في ظل احتجاجات مناهضة للإخوان.

ففي تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت قناة الجزيرة نقلا عن مدير مكتبها في تونس إن "قوات الأمن تقتحم مكتبنا وتخرج جميع الزملاء الصحفيين منه".

لكن مصادر أمنية تونسية نفت لـ"دوت الخليج الإخبارية" حدوث أي اقتحام لمقر قناة الجزيرة في العاصمة.

وقالت المصادر مفضلة عدم ذكر هويتها، إن "انتشار قوات الأمن في محيط المنطقة هو إجراء روتيني أمني تقوم به الوحدات الأمنية".

وأكدت أن "القوات تقوم بما تقتضيه التحديات الأمنية خلال هذه الفترة الصعبة التي تعيشها تونس".

وتتهم دوائر سياسية في تونس قناة الجزيرة بالتحريض على الاقتتال بين التونسيين، في مساندة للخط السياسي للإخوان.

وتعيش تونس منذ أمس الأحد على وقع احتجاجات مناهضة لحكم الإخوان، دفعت رئيس البلاد قيس سعيد إلى إصدار قرارات حاسمة جمّد بموجبها عمل البرلمان الذي يتزعمه راشد الغنوشي ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.