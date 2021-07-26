مواصفات بيجو 308 SW الجديدة.. الكومبي الأنيق

كشفت شركة بيجو النقاب عن سيارتها 308 SW الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الكومبي.

وأوضحت بيجو الفرنسية أن السيارة الجديدة تطل بملامح أكثر أناقة، كما زاد طولها بمقدار 6 سم تقريبا ليبلغ 4.64 متر، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1634 لترا.



ويتنوع برنامج دفع الكومبي الجديدة بين نسخ البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in ليتم تغطية نطاق قوة يمتد من 100 إلى 225 حصانا، بينما تغطي النسخ الهجين نطاق قوة يمتد بين 180 و225 حصانا مع بطارية بسعة تبلغ بها مدى السير 60 كلم.

ومن المقرر أن تطرح بيجو سيارتها 308 SW الجديدة مطلع عام 2022، غير أنها لم تفصح بعد عن أسعارها.

سيارات الهيدروجين

وأصبحت شركة بيجو الفرنسية أحدث شركة سيارات تعلن عن إطلاق سيارة جديدة تنطلق بوقود الهيدروجين، وذلك بعد أوبل الألمانية وهوندا اليابانية.



وأعلنت بيجو الفرنسية عن عزمها طرح نسخة جديدة من سيارتها Expert الخدمية بخلية وقود مع 3 خزانات للهيدروجين، لا تؤثر على السعة الداخلية لحيز التحميل أو الحمل.

وأوضحت أن سيارتها E-Expert Hydrogen الجديدة تستند إلى النسخة الكهربائية بقوة 100 كيلووات/136 حصانا، مع بطارية سعة 10.5 كيلووات ساعة.

وتستغرق عملية التزود بالوقود 4 دقائق، بعدها تبلغ السيارة مدى السير 350 كلم، ويمكن أيضا شحن البطارية بالكهرباء لبلوغ مدى إضافي 50 كلم.