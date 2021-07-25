مقتل ناشطين خلال انتخابات محلية بالشطر الباكستاني من كشمير

قتل ناشطان سياسيان، الأحد، في تبادل لإطلاق النار بين أنصار حزبين كبيرين خلال انتخابات محلية.
وقال ضابط بالشرطة محمد شبير، لوكالة أنباء رويترز عبر الهاتف، إن أنصار حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان وأنصار حزب الشعب الباكستاني المعارض اشتبكوا في إحدى الدوائر الانتخابية مما أدى لسقوط القتيلين.
ولم يتضح على الفور من أي جانب كان الناشطان اللذان قُتلا.
من جانبه، أوضح الجيش أن 4 جنود من فرقة الرد السريع من بين قوة تأمين الاقتراع قتلوا أيضا عندما سقطت سيارتهم في واد ضيق في المنطقة الجبلية وأُصيب ثلاثة.
وقال مسؤول انتخابات محلي إن نحو 3.2 مليون ناخب مسجلون للإدلاء بأصواتهم، ومن المرجح أن تظهر النتائج غير الرسمية للاقتراع خلال الساعات القادمة.
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