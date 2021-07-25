محكمة مصرية تخطر الإنتربول لضبط المقاول الهارب محمد علي

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على، و١٠٢ آخرين في اتهامهم بالقيام بأعمال إرهاب إلى جلسة 27 يوليو الجاري.

كما أمرت المحكمة بإخطار جهاز الإنتربول الدولي بضبط وإحضار المتهم الهارب محمد علي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الجوكر الإرهابية"



واستعرضت المحكمة فى مستهل الجلسة أحراز القضية، والتي تضمنت مقطع فيديو 51 دقيقة، يحتوى على تجمع لأشخاص يقفون بمنتصف الطريق، بينما يوجد في الجهة المقابلة لهم مركبات وقوات الشرطة والأشخاص المتجمهرون يرددون هتافات، مطالبين برحيل نظام الحاكم القائم، ويرشقون قوات الشرطة بالحجارة ويشعلون النيران في صناديق القمامة، وإطارات الكاوتشوك، وقوات الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع.



ووفقا لوسائل إعلام محلية جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 130 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، فإن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بعد أن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع فيديو تتضمن تحريضا على المشاركة في تجمهر مناهض للنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام والتحريض لتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، بأن استخدموا مجموعات الإلكترونية بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلال المشاركة في تجمهر مناهض لنظام الحكم القائم بالبلاد.

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير بتجمهر مؤلف من أكثر خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت.

كما وقعت من هؤلاء خلال تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر بأن شرعوا في قتل المجني عليه حمادة سعيد سعد، أحمد إسماعيل، مؤمن محمد، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس، وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عمدا بأن تجمهورا بميدان الأربعين، وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، ضابط ومجند قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الأربعين، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من إهمال وظيفتهم، بأن أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الأعيرة النارية صوبهم، ورشقهم آخرون بالحجارة والعبوات الحارقة من بينهم وابلا من الألعاب النارية.

وخلال العامين السابقين وتحديدا في شهر سبتمبر/أيلول، دأب المقاول الهارب محمد علي المقيم في إسبانيا على تحريض المصريين للتظاهر ضد الدولة المصرية عبر مقاطع فيديو سعى من خلالها لاستعادة أجواء الفوضى من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات.



إلا أن دعوته للتظاهر باءت بالفشل في كل مرة، وتجاهل الشعب المصري دعوته، حيث إن المقاول الهارب لا يمثلهم، رافضين أي محاولات للمساس بأمن واستقرار بلادهم.