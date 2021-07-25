بالمركز قبل الأخير.. تراجع ثقة الأتراك بقضاء أردوغان

احتلت تركيا المركز قبل الأخير من بين 36 دولة في مؤشر العدالة والثقة بالتعليم خلال السنوات العشر الماضية.

جاء ذلك بحسب تقرير العام 2021 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقرها باريس، الأحد، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



وأشار التقرير إلى هبوط مؤشرات العدالة والتعليم في تركيا بشكل سريع، إذ احتلت المرتبة الأخيرة من بين 36 دولة.

كما ذكر أن مؤشرات رضا الأتراك عن العدالة والتعليم في بلادهم قد بلغ نسبة 27 %، وسجلت تركيا أكبر انخفاض بين الدول التي شملها التقرير بواقع 35 نقطة مقارنة بعام 2010.

وأشار التقرير إلى أن الطلاب في تركيا لا يحصلون على فرص متكافئة في التعليم قبل وبعد فترة جائحة كورونا، إذ أن غالبية الفئات الاجتماعية محرومة من الإمكانات المادية التي توفر لهم شراء جهاز كمبيوتر في المنزل.

وفي التقرير تم فحص أداء حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة في العديد من المجالات المختلفة، من البيئة إلى النساء والتواصل العام، حيث تراجعت العدالة بتركيا إلى أقصى حدٍ لها في السنوات العشرة الأخيرة.

وحسب التقرير، تراجعت ثقة المواطنين الأتراك في العدالة بمقدار 22 نقطة من 2010 إلى 2020، لتنخفض نسبة تلك الثقة إلى 38%.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير أوروبية أإن التحقيقات السياسية والإجراءات القضائية تلقي بظلال الشك على استقلال القضاء في تركيا.

يأتي ذلك رغم أن حكومة حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تزعم بشكل متواصل أنها نقلت البلاد نقلة حضارية في كل شيء، ولا سيما بمجال التكنولوجيا والمعلومات.

والحقيقة هي أن الاهتمام بالتعليم في تركيا ليس بالشكل الذي يروج له النظام، بسبب ضعف البرامج الدراسية، فضلا عن تهميش العديد من الولايات وعدم دعمها بالإمكانيات اللازمة لا سيما الولايات ذات الأغلبية الكردية.