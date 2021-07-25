8 سنوات على اغتيال البراهمي.. طيف يقض مضاجع إخوان تونس

ثماني سنوات وصوت رصاصة الغدر التي طرقت باب القيادي القومي محمد البراهمي يتردد في آذان التونسيين وأذهانهم.

وأحيا تونسيون، اليوم الأحد، ذكرى اغتيال البراهمي الثامنة (اغتيل في 25 يوليو/تموز 2013) التي تتزامن مع الذكرى الرابعة والستين لإعلان الجمهورية التونسية.

ولئن اجتهدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي طيلة السنوات الثمان في إثبات مسؤولية إخوان تونس عن اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي والقيادي ذو التوجهات القومية محمد الابراهمي إلا أن القضاء التونسي مازال يتباطأ ويؤجل حل القضية.

فبعد سنوات عمل وبحث وتمحيص، وتدقيق في عديد الملفات والوقائع والمعطيات التي حرص جهاز النهضة السري وقياديوها على إخفائها وطمس معالم المسؤولية فيها، أثتبتت التحريات تورط الحركة الإخوانية المباشر في اغتيال الشهيد.

وقد وجهت أوائل 2021 تهمة قتل السياسي التونسي محمد البراهمي لمصطفى خذر، المسؤول الأمني السابق وعضو حركة النهضة.

تهمة بقيت قيد التوجيه ولم يتقدم ملفها القضائي والجزائي بعد، ليراوح الملف مكانه في علاقة بمسار المقاضاة رغم ثبوت أدلة الاتهام واجتماع القرائن كلها لتأخذ العدالة مجراها.

وفي علاقة بثبوت تورط قيادات النهضة التي تدير الجهاز السري في الاغتيال، دعت المحاكم التونسية زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي للتحقيق معه في الملف على أساس تواصل الإجراءات حتى صدور حكم نهائي وبات بالإدانة نهاية سنة 2019، إلا أن القضاء الموالي للنهضة أوقف العملية عند حضور واحد أمام المحكمة أغلق بعده مسار تتبع الغنوشي والنهضة.

القيادي نور الدين البحيري مسك حقيبة العدل في حكومة الترويكا ( ثلاثة أحزاب تقودهم النهضة سنة 2011) لغم مصالح القضاء وزرع فيها موالي التنظيم الإخواني التونسي ، تنفيذا لأحد مخططات النهضة باختراق كل الأجهزة التي تدير البلاد.

وتزامن إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال البراهمي مع موجة غضب تونسية في وجهة حركة النهضة الإخوانية، حيث تتواصل احتجاجات أطلق عليها "مسيرات الحسم" ضد الإخوان في أكثر من محافظة تونسية فبعد اقتحام مقر حركة النهضة في كل من محافظة توزر وسيدي بوزيد والقيروان، قام المحتجون بمحافظة سوسة بإزالة لافتة الحزب واقتحام مقر الحزب الإخواني.

وفي لقاء مع مباركة عواينية أرملة محمد البراهمي أكدت في تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن حركة النهضة هي من تقف وراء اغتيال زوجها ،معتبرة أن دمه الذي سال غدرًا لن يتم السكوت عنه.

وقالت إن "إخوان تونس أغرقوا تونس في مستنقع من الفشل"، مضيفة أن "جزء من القضاء التونسي لا يريد الذهاب إلى الجهات الحقيقية التي تقف وراء عملية الاغتيال".