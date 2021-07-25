مسلحون يطلقون سراح 28 تلميذا نيجيريا ويحتجزون 81

أفرجت الجماعات المسلحة في نيجيريا عن 28 تلميذا تم اختطافهم بعد مداهمة مدرسة داخلية في شمال البلاد في وقت سابق هذا الشهر .

وقال القس جوزيف هاياب، وهو يشارك في مفاوضات لإطلاق سراح تلاميذ خطفهم مسلحون إن الخاطفين أفرجوا عن 28 تلميذا لكنهم ما زالوا يحتجزون 81 آخرين.



وكان الهجوم على مدرسة بيثيل بابتيست الثانوية في ولاية كادونا هو العاشر من بين عمليات الخطف الجماعي لتلاميذ المدارس منذ ديسمبر /كانون الأول في شمال غرب نيجيريا على يد مسلحين ثم على يد عصابات إجرامية في الآونة الأخيرة.

وأوضح القس هاياب قائلا لوكالة أنباء رويترز عبر الهاتف: "تم إطلاق سراح 28 تلميذا هذا الصباح.. كان عدد لا بأس به من التلاميذ قد تمكن من الهرب من قبل.. لكن لا يزال 81 رهن الاحتجاز".

وأضاف أولياء أمور للوكالة أن المدرسة تضم 180 تلميذا ووقع الهجوم أثناء امتحانات.

وأرجعت السلطات النيجيرية عمليات الخطف إلى من تسميهم قُطاع طُرق مسلحين يسعون للحصول على فدى.

وحذرت وكالات الإغاثة الإنسانية من أن زيادة حوادث الخطف في المدارس تعرقل العملية التعليمية لمئات الآلاف من الأطفال النيجيريين.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 1120 مدرسة أُغلقت في أنحاء شمال غرب نيجيريا، وحتى في حالة وجود مدارس مفتوحة يخشى أولياء الأمور من إرسال أطفالهم إليها.

وتوضح المنظمة أن ما بين 300 ألف و400 ألف طالب في المنطقة تسربوا من التعليم بسبب انعدام الأمن.