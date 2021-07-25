سلطات أردوغان تنتقم من زعيم المافيا بهذا الإجراء ضد نجله

أوقفت السلطات التركية جواز سفر نجل زعيم المافيا، سادات بكر، على خلفية قيام الأخير بالكشف عن فضائح وجرائم زعم تورط النظام بها.
جاء ذلك بحسب ما ذكره جلالهان بكر، نجل زعيم المافيا، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".
كما أعلن نجل زعيم المافيا أن السلطات التركية أصدرت كذلك مذكرة اعتقال بحقه بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية.
ولفت إلى أن حزب العدالة والتنمية، الحاكم أعطى أوامر لوزارة الداخلية بوقف جواز السفر الخاص به أثناء وجوده خارج البلاد، فقط لأنه كان يزور والده.
وتوعد جلالهان بكر، وزير الداخلية، سليمان صويلو، بـ"أن يدفع ثمن اليوم الذي فكر في أن يوقف جواز سفره"، مؤكدًا أن "وزارة الداخلية أصبحت توقف الجوازات وتصدر مذكرات اعتقال وفقًا لأهوائها الخاصة".
وسبق أن نشر زعيم المافيا التركية تغريدات ومقاطع فيديو على حسابه بموقع "يوتيوب"، وكشف فيها عن عدد من الجرائم والفضائح التي قال إن صويلو قد انخرط فيها، ما جعل الأخير يواجه حملة كبيرة لإقالته داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، غير أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، لم يتخذ بعد قرارًا بهذا الشأن.
هذه الحملة التي شنها زعيم المافيا دفعت السلطات التركية إلى الانتقام من رجاله وأقاربه الموجودين داخل البلاد وخارجها، إما بالاعتقال أو منع السفر أو وقف جوازات سفرهم كما حدث مع جلالهان بكر.
ومنذ أسابيع تحولت فيديوهات وتغريدات بكر إلى مادة دسمة في الإعلام المحلي والدولي، بعد أن تحدث عن فضائح وملفات لشخصيات مقربة من النظام الحاكم وبشكل أساسي وزير الداخلية صويلو الذي قال إنه هو من ساعده على الهرب خارج البلاد، وملفات أخرى غير قانونية.
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