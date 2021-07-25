قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا "حلال"، أي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضحت المنظمة في منشور بحسابها الرسمي على "فيسبوك"، أن لقاحات "كورونا" لا تحتوي على أي مكون حيواني من أي نوع.
وأكدت المنظمة أن اللقاحات المضادة للفيروس حلال، وتتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد صرح، في وقت سابق، بأن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم، والتي ستصبح أكثر خطورة من متغير "دلتا".
وأعلن عن الهدف الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة "كوفيد-19"، حيث إنه بحلول سبتمبر/أيلول 2022، سيتم تطعيم 70% من السكان في العالم.
وفي رأيه، يمكن السيطرة على الوباء، ولكن من أجل إنهاء المشكلة، ستكون هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منظمة الصحة تؤكد: لقاحات كورونا "حلال" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.