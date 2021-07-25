القضاء الكوبي يلاحق 59 شخصا جراء مظاهرات 11 يوليو

يُلاحق القضاء في كوبا 59 شخصاً على خلفيّة مشاركتهم في تظاهرات غير مسبوقة شهدتها البلاد في 11 تموز/يوليو.

وأعلن رئيس محكمة الشعب العليا، روبن ريميخيو فيرو، أرفع مسؤول قضائي في كوبا، أنه "حتى الجمعة، تم اللجوء إلى المحاكم البلدية في البلاد في قضايا تتعلّق بـ59 شخصاً متّهمين بارتكاب جرائم خلال الاضطرابات".

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أنّ "بين الأشخاص الـ59 الملاحقين بتهم ارتكاب جنح بسيطة على غرار ازدراء المحكمة والإخلال بالنظام العام والتسبّب بجروح غير خطرة، تمّت تبرئة شخص واحد، فيما البقيّة لم تصدر بحقّهم بعد أيّ إدانة نهائيّة، وبالتالي لا يمكنهم الاعتراض".

وتابع فيرو: "في الحقيقة، القضايا المرفوعة أمام المحاكم قليلة جدّاً"، رافضاً ما يحكى عن "سيل من القضايا" في البلاد.

ولدى سؤاله عن عدد الذين أوقِفوا خلال التظاهرات، قال فيرو "أنا أيضاً فضوليّ. لا أعرف العدد. يُحكى عن رقم، ومن ثمّ عن رقم آخر"، مضيفاً: "لا أعرف الرقم، فهو ليس متوافراً".

وبحسب قائمة نشرتها على تويتر مجموعات معارضة على غرار حركة "27 إن" التي تضمّ فنانين، ووسائل إعلام مستقلّة على غرار "بيريوديسمو دي باريو" (صحافة الحيّ)، تمّ اعتقال أكثر من 600 شخص.

وأعلن وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريجيز هذا الأسبوع أنّ غالبيّة المعتقلين أطلِق سراحهم بعدما "فرضت عليهم غرامات مالية أو وضعوا قيد الإقامة الجبرية".

وأقرّ فيرو بأن المحاكمات "أسرع" من المعتاد، لكنّه أكّد أنها تحترم الحق في الدفاع، مشدّداً على أنّها "ليست محاكمات صوريّة" بل محاكمات "أكثر اقتضاباً".