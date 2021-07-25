تصاعد الجرائم بمناطق سيطرة الحوثي.. مقتل 5 بينهم طفل

قتل 5 أشخاص، السبت، بينهم طفل في جريمة مروعة شهدتها محافظة حجة اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر قبلية إن شخصا آخر أصيب أيضا في جريمة قتل جماعي نفذها شخص يدعى عصام الصباح على خلفية نزاع على أرض في منطقة صعصعه بمدينة حجة.

وتشهد مناطق سيطرة المليشيات الحوثية تصاعدا مستمرا في جرائم القتل بسبب نزاعات مختلفة تغذيها دعوات الموت الحوثية والأفكار المتطرفة التي تمجد القتل والدمار.

ونشر الشيخ فهد دهشوش، عضو مجلس الشورى، وأحد إبرز مشائخ حجة على صفحته في "فيسبوك" صور ضحايا جريمة القتل الجماعي التي شهدتها محافظته، السبت.

وأشار دهشوش إلى أن "القتلى 3 إخوه أحدهم والد الطفل المقتول إضافة الى شخص خامس وجميعهم قتلوا بسبب خلاف عابر على قطعة أرض كان بإمكان أحد العقلاء إنهاء هذه الخلاف دون عناء".

وكانت محافظة المحويت شهدت قبل أيام جريمة مروعة تمثلت في إقدام مسلح حوثي على قتل والديه في حين تداول نشطاء معلومات عن قيام مسلح بقتل والده في محافظة ذمار يوم الجمعة.