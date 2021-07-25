6 قتلى في إطلاق نار بالدومينيكان

قتل رجل، الأحد، 6 أشخاص، في الدومينيكان بعد أن فتح عليهم النار عشوائيا قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.
ونقلت صحيفة دياريو ليبرو المحلية عن الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا في بلدة هيجي شرقي الدومينيكان أطلق النار على زوجته أولاً، ما أصابها بجروح خطيرة، قبل أن يطلق النار عشوائياً على من حوله.
وقتل الرجل 6 أشخاص وأصاب 8 آخرين قبل أن تقتله الشرطة في تبادل لإطلاق النار.
وعلى الرغم من انخفاض معدل حوادث القتل في البلاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إلا أن جرائم العنف لا تزال شائعة في الدومينيكان.
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