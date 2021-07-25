زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة توبيلو في إقليم مالوكو أوتارا الإندونيسي.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء عن الهيئة إن "مركز الزلزال كان على بعد 199 كيلومترا من شمال غرب توبيلو".
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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