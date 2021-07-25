القبض على رجل للاشتباه بتنفيذه عملية دهس ببريطانيا

ألقت السلطات بمدينة بلاكبول في إنجلترا، القبض على رجل للاشتباه في محاولته قتل أشخاص، بعد أن صدمت بسيارته عددا من المارة في متنزه.
وتلقت الشرطة بلاغا، يفيد بأن سيارة انطلقت مسرعة لتصدم مجموعة صغيرة من الأشخاص بالقرب من منطقة نورث بيير، وهو رصيف الشمال الواقع أقصى الشمال من الأرصفة الساحلية الثلاثة في بلاكبول.
وفر سائق السيارة من موقع الحادث بعد حضور الشرطة، إلا أنه بعد تفتيش المنطقة، تم إلقاء القبض على رجل من مانشستر بعد ذلك بوقت قصير للاشتباه في محاولته القتل ولا يزال رهن الاحتجاز.
ولم يتم الكشف عن هوية الرجل أو دوافعه المحتملة.
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