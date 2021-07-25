العراق يضبط شبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجيرات مدينة الصدر

أطاحت وكالة الاستخبارات العراقية، الأحد، بشبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر في ١٩ يوليو/تموز الجاري، وكانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات أخرى.

وقالت الاستخبارات العراقية، في بيان، إنه تم ضبط الشبكتين "في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها وأذنابها ووفاءً لدماء الضحايا الذين سقطوا في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وكل ضحايا العراق".

وأضافت أنه "بناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحري نجح رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بالشبكتين الإرهابيتين".

وأكدت الاستخبارات العراقية أن "الشبكتين كانتا تخططان لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد، وبالتحديد منطقة الباب الشرقي، إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى (غزوة العيد)".

وشددت الاستخبارات على أنه "تم إفشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفته أيديهم من جرم بحق أبناء الشعب العراقي الكريم".