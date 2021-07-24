في أول اختبار.. نجاح تجربة "الدفاع الصاروخي" الأمريكي

نجحت الولايات المتحدة في اعتراض أحد هدفين خلال اختبار للدفاع الصاروخي فوق المحيط إلى الشمال الغربي من هاواي اليوم السبت.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بيان، إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان الهدف الثاني قد تم تدميره أم لا.



وتمثل اختبارات الدفاع الصاروخي فرصة لتطوير التكنولوجيا، لكنها فرصة أيضا لإظهار قوة الدفاعات الأمريكية على الساحة العالمية.

وتتمثل المهمة المعلنة لوكالة الدفاع الصاروخي في تطوير نظام متعدد الطبقات يمكن استخدامه لحماية الولايات المتحدة وجيشها وكذلك حلفائها.

واستهدف اختبار اليوم السبت اعتراض هدفين لصواريخ باليستية قصيرة المدى بصاروخين آخرين تم إطلاقهما من سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاختبار كان المهم والأكثر تعقيدا الذي أجرته حتى الآن.