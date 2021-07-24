قتيل و4 جرحى جراء قصف كردي على قاعدة تركية بحلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل جندي تركي، وإصابة 4 آخرين جراء قصف صاروخي على نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب في سوريا.
وقال المرصد إن القوات الكردية قصفت بالمدفعية نقطة عسكرية تركية في بلدة حزوان بريف حلب، وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية في صفوف القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان رصدوا، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت القذائف في قرية آبين ومرعناز وتل رفعت، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وفي وقت سابق، تحدث المرصد السوري عن أن القوات التركية عاودت قصفها البري على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.
وسقطت قذائف أطلقتها المدفعية التركية على مناطق في بيلونية وعين دقنة وشيخ عيس ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.
وتعرضت مناطق في ريف حلب لقصف صاروخي نفذته القوات التركية، الخميس، واستهدف مناطق شيخ عيسى وعين دقنة ومنغ ومحيط مدينة تل رفعت.
وشهدت مستويات المياه بنهر الفرات تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، ما يزيد التوترات بين تركيا وأكراد سوريا.
ويتهم مسؤولون أكراد في شمال شرق سوريا تركيا بتقليل منسوبات المياه المتدفقة، الأمر الذي يتسبب بأزمة زراعية وانقطاعات بالكهرباء في المنطقة.
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