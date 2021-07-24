شرطة ألمانيا توقف مسلحا بـ"سكينين" هدد المارة بفرانكفورت

نجحت السلطات الألمانية في السيطرة على مسلح بعد إصابته برصاصة في قدمه، في حي محطة القطارات في فرانكفورت وسط البلاد.

ووفق صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن شهود عيان أبلغوا الشرطة في البداية بوجود شجار في الحي، حيث كان رجل يهدد آخر بسكين.



وعندما وصلت الشرطة الموقع، وجدت شابا يبلغ من العمر 27 عاما يحمل سكينا في كل يد، ويهدد أحد المارة.

وبدأت الشرطة في مطالبة الشاب بترك السلاح والجلوس على ركبتيه، لكن الأخير لم ينصع وهدد عناصر الشرطة بالسلاحين في يديه.

وفجأة، أطلق أحد عناصر الشرطة النار على الشاب، وأصابه في ساقه برصاصة، وسقط السلاحان (سكاكين) من يديه.

وذكرت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر أمنية "عولج الرجل في سيارة الإسعاف، حيث كانت الإصابة في فخده الأيمن، ثم نقل للمستشفى تحت الحراسة، لاستكمال العلاج".

وتحقق الشرطة في الواقعة في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الشرطة مارك دراشيل (34 عامًا): "حتى الآن كان من المؤكد أن هناك إطلاق نار والرجل المسلح تم إيقافه".

وتابع "لا يزال علينا العمل والتحقيق لتوضيح خلفيات المسلح وماذا كان ينوي فعله، ولماذا؟".

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، قتل شاب صومالي تصرف انطلاقا من دوافع إرهابية، 3 نساء وأصاب 7 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، في فورتسبورج جنوبي البلاد، لكن تدخل المارة منع مزيدا من القتل.

وبعدها بـ3 أيام، وقع هجوم بسكين في مدينة إرفورت، لكن لم يسفر عن ضحايا.

ثم أعلنت الشرطة الألمانية أوائل يوليو/تموز الجاري، توقيف رجل طعن حارسي أمن بسكين خلال فعالية عرض عام في مدينة ماجدبورج وأصابهما بجروح خطيرة.