لفك حصار درعا.. اتفاق بين القوات السورية وفصائل معارضة

توصلت القوات الحكومية السورية، ولجان درعا المركزية إلى اتفاق لفك الحصار، وإنهاء العملية العسكرية ضد المدينة، اليوم السبت.

وكشف مصدر في اللجان المركزية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن اتفاق بين اللجان المركزية وضباط من الجيش السوري لإيقاف الحملة العسكرية وإنهاء الحصار وفتح الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام قادمة اعتباراً من غد الأحد، مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد لم يتم تحديد مكانها حتى الآن.



وتضمن الاتفاق "إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب في درعا البلد، وتسوية للأشخاص الذين لم يجروا عملية التسوية في يوليو/تموز 2018 ، وتم الاتفاق على ضبط اللجان المحلية التابعة للأفرع الأمنية داخل المربع الأمني، وتطبيق القانون بحق أي مسيء من أي طرف كان، بالإضافة لسحب السلاح غير المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة".

وفرضت القوات الحكومية السورية حصاراً على حي درعا البلد جنوب شرقي مدينة درعا الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة منذ أكثر من شهرين للضغط عليهم وتسليم الحي أو الخروج إلى شمال سوريا.

ولا زالت فصائل من المعارضة السورية تسيطر على مناطق في محافظة درعا رغم دخول القوات الحكومية إلى اغلب مناطق المحافظة منذ منتصف شهر يوليو/ تموز عام 2018.