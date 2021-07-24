قُتل 6 صوماليين، بينهم جنديان، وأصيب آخرون، السبت، في تبادل إطلاق نار بين جنود صوماليين على خلفية نزاع حول نقطة تفتيش.
ووفق إعلام محلي، اندلعت المواجهات على خلفية نزاع بين الجنود على إدارة نقطة تفتيش أمنية تعد أحد المداخل الرئيسية للعاصمة مقديشو.
ولا يزال التوتر قائما في المنطقة التي شهدت الموجهات بين عناصر الأمن الفيدرالية، فيما وصلت قوات أمنية إضافية لتهدئة الأوضاع وضبط النظام.
في الأثناء، لم يصدر أي تعليق من السلطات الأمنية على حادثة تبادل إطلاق النار والضحايا البشرية التي أوقعتها.
ومن حين لآخر، تندلع مناوشات بين قوات الأمن الصومالية تتطور إلى مواجهات دموية مسلحة خاصة خلال الفترات الانتقالية حين تكون البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية مصيرية.
وتأتي الاشتباكات بين الجنود عشية انطلاق الانتخابات التشريعية في بلد خرج لتوه من أزمة خانقة حول الاستحقاقات، ويواجه فيه هجمات متواترة لحركة الشباب الإرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نزاع بنقطة تفتيش.. 6 قتلى في اشتباكات بين جنود صوماليين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.