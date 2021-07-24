هل تختبئ ميركل خلف حساب سري على "تويتر"؟

دعت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الرقمية، دوريته بير، المستشارة أنجيلا ميركل إلى التفاعل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت بير في مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية: "أنا مندهشة من مدى إطلاع أنجيلا ميركل"، موضحة "عندما أكون في الاجتماعات، أجلس خلف ميركل مباشرة، بالطبع لا أنظر إلى الهاتف الخلوي لشخص آخر، لكن في بعض الأحيان يمكنني أن أرى أنها تقرأ تغريدات تويتر".

وتابعت "سأكون مهتمًة جدا بما إذا كانت ميركل تختبئ وراء حساب ما في تويتر"، مضيفا "أحيانا تمدحني المستشارة عندما تعتقد أنني تابعت شيئًا جيدًا على تويتر، كما تتحدث مع الجميع عن جميع أنواع المقالات الصحفية".

وتابعت أن ميركل "واسعة الإطلاع على الأمور في وقتها الفعلي. فهي ترى أنه يجب أن يكون المرء واسع الاطلاع بصرف النظر عن عمله".

كما أشادت بير بالهدوء الداخلي لميركل، وقالت: "كنت أتخيل دائما أنني أتمتع بهدوء داخلي كبير، لكنني لا أرقى لمرتبة أنجيلا ميركل".

لكن ميركل لا تغرد بنفسها على تويتر، وليست نشطة بشكل فاعل في التعليق والتغريد على الموقع، وقالت بير في هذا الإطار "أشجعها باستمرار على ذلك "التفاعل على الموقع"، وفي رأيي ستستمتع بذلك كثيرا، إنها سريعة البديهة بشكل لا يصدق، وهذا يتناسب مع هذا الوسط".

وترى بير أن تويتر سيمنح المستشارة الفرصة "لإظهار روح الدعابة التى تتسم بها أمام عدد أكبر من الناس".

وتابعت وزيرة الدولة الألمانية "أنظر بامتتنان كبير إلى فترة حكم ميركل"، مضيفة أن المستشارة "تملك قوة طبيعية، وقدرة كبيرة على الحكم.. إنها أهم سياسي في العالم على الإطلاق".

وعن قلة عدد النساء في عالم السياسية رغم وجود ميركل في الحكم، قالت بير "هذا يعود إلى أن العديد من الرجال يقولون: "لديكم بالفعل المستشارة، فماذا تريدون أيضا؟"، في إشارة إلى أن السياسيين من الرجال يرون وجود ميركل في السلطة كافيا للنساء.

وتترك ميركل السلطة طواعية بعد نهاية الفترة التشريعية الحالية وإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة في الخريف المقبل، بعد 16 عاما في سدة الحكم.