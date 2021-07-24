أسعار الذهب اليوم السبت 24 يوليو 2021 في السعودية

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، بداية تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021،رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى 217.26 ريال (57.94 دولار) مقابل 217.63 ريال (58.02 دولار) الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالسعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالمملكة)، إلى 190.10 ريال (50.69 دولار)، مقابل 190.43 ريال (50.77 دولار) أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 فبلغ 162.94 ريال (43.45 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي سجل جرام الذهب عيار 14 في المملكة 126.73 ريال (33.80 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، إلى 6757 ريالا ( 1803 دولارات)، مقابل نحو 6768 ريالا (1805 دولارات)

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في السعودية، إلى 1520.81 ريال (405.55 دولار)، مقابل نحو 1523 ريالا (406.17 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب، أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، رغم استقرارها في تعاملات أمس الجمعة، بالبورصات العالمية، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وواجه الدعم القادم من انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية، عند نحو 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش.

كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

وبهذه الأسعار يكون الذهب متراجعا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع.

ويتجه مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3.5 شهور، مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وتوقعت "فيتش سولوشنز"، في مذكرة أن يظل الذهب عالقا داخل هذا النطاق في الأسابيع المقبلة.. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب".

ومما قدم بعض الدعم للذهب، تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.