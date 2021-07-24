سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 24 يوليو 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، بداية تعاملات اليوم السبت 24 يوليو 2021، في السوق السوداء.

وسعر الدولار الأمريكي، في البنوك السورية، مثبت عند 2512 ليرة.

أما في السوق السوداء، ظل متوسط سعر الدولار، في العاصمة السورية دمشق، ثابتا عند 3220 ليرة للشراء، و 3270 ليرة للبيع.

زيادة الأجور 50%

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً قبل أيام، بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين بنسبة 50%، في وقت تشهد البلاد زيادة متسارعة في نسب التضخم.

ووفق المرسوم، فإن نسبة 50% تضاف إلى الرواتب، والأجور المقطوعة النافذة، بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين، والعسكريين في الوزارات، والإدارات، والمؤسسات العامة، وشركات، ومنشآت القطاع العام، والبلديات، ووحدات الإدارة المحلية.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو في السوق السوداء، إلى نحو 3790 ليرة للشراء، و 3850 ليرة للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق الغير رسمية، إلى نحو 4425 ليرة للشراء، و 4495 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية (السوداء) عند نحو 857 ليرة للشراء، و 873 ليرة للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 877 ليرة للشراء، و 890 ليرة للبيع.

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي لدى السوق الموازية، إلى نحو 10700 ليرة للشراء، و 10870 ليرة للبيع.