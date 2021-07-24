رسالة من أرملة رئيس هايتي عقب اغتياله

وورى الثرى اليوم الجمعة رئيس هايتي القتيل جوفينيل مويز، في مراسم رفيعة المستوى ومخاوف أمنية، حيث تمزقت البلاد المضطربة جراء أسبوعين من الاضطرابات العنيفة بعد اغتياله.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، طالبت مارتين مويز أرملة الرئيس في كلمة لها خلال الجنازة بمدينة كاب هايتيان بشمال البلاد، بالعدالة لزوجها، وقالت إن من أمر بقتله لا يزالون هاربين.



وقالت مارتين عن قتلة زوجها إنهم "ينظرون إلينا ويسمعوننا ويأملون أن نشعر بالخوف". وقالت إن "شهوتهم الدموية لم تنته بعد".

وألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصا على خلفية عملية الاغتيال، أغلبهم جنود كولومبيون سابقون، لكن لم يتضح بعد من أعطى لهم الأوامر بشكل أساسي.

وحمل عسكريون جثمان رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويز في جنازته، الجمعة، بعد أسبوعين من اغتياله في منزله بواقعة لا يزال يكتنفها الغموض.



ونُكس العلم الوطني أثناء الجنازة، وحضرت شخصيات عامة إلى مدينة كيب هايتيان لتأبين مويز وانضموا إلى جموع المعزيين الذين شاركوا في سلسلة من مراسم التأبين هذا الأسبوع.

وتخلل المراسم هتافات غاضبة من محتجين من أنصار الرئيس الراحل الذين اتهموا السلطات بالمسؤولية عن مقتل مويز.