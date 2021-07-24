لبحث دعم الجيش الأفغاني.. غني يهاتف بايدن

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وبحث معه دعم الولايات المتحدة للجيش الأفغاني.

وكتب غني على "تويتر"، أن بايدن أكد له استمرار الدعم الأمريكي للقوات المسلحة الأفغانية.



وأضاف أنهما بحثا التعاون بين البلدين والدعم الاقتصادي والدبلوماسي للحكومة الأفغانية والجيش الأفغاني، وأهمية "الحفاظ على منجزات السنوات الـ 20 الأخيرة".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من أفغانستان مع نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.

من جانبه قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي أكد على دعم الولايات المتحدة لكابول على صعيد التنمية والمساعدات الإنسانية

وتشهد أفغانستان تقدما لمقاتلي حركة "طالبان" الذي يسيطرون على نسبة ملموسة من أراضي البلاد.

ولم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محاولة "طالبان" للاستيلاء على السلطة في أفغانستان.

وكثفت طالبان من وتيرة سيطرتها على الأراضي في الأسابيع الأخيرة، واستولت على معابر حدودية استراتيجية وتهدد عددًا من عواصم المقاطعات، مع مغادرة آخر جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أفغانستان.



وكان الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة قد ذكر في مؤتمر صحفي في البنتاجون إن طالبان لديها "زخم استراتيجي"، ولم يستبعد سيطرة طالبان الكاملة. لكنه قال إن ذلك ليس حتميا. وقال "لا أعتقد أن الستار قد أسدل بعد".