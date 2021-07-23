إصابات ورعب.. مليشيا الحوثي تقصف المدنيين في الحديدة

ارتكبت المليشيات الحوثية جريمة جديدة بحق المدنيين في محافظة الحديدة، حيث كثفت قصفها على المناطق المدنية، مما أدى لإصابات بين اليمنيين.

ارتكبت المليشيات الحوثية جريمة جديدة بحق المدنيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث كثفت قصفها على المناطق المدنية، مما أدى لإصابات بين المدنيين.



وقالت القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية عاودت قصفها على مدينة حيس ذات الكثافة السكانية ما أسفر عن إصابة المواطن أحمد عوض ديك (24 عاما) ونشرت الرعب في صفوف الأطفال والنساء رابع أيام عيد الأضحى.

كما قصفت المليشيات الحوثية بقذائف الهاون الأحياء الشمالية والغربية لمدينة حيس ما أسفر عن إصابة مواطن برصاصة قناص، وتم نقله لتلقى العلاج في المستشفى الميداني للقوات المشتركة.

وأشارت القوات المشتركة في بيان إلى أن قصف المليشيات أعقبه محاولة تسلل لعناصرها صوب خطوط التماس شمال غرب مدينة حيس، إلا أن وحدات القوات المشتركة تصدت للهجوم، وألحقت بالعناصر الحوثية خسائر كبيرة.

وأكد البيان أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات وأجبرت المتسللين على الفرار صوب مناطق تمركزهم في الحدود الإدارية لمديرية الجراحي، بعد مصرع وجرح عدد منهم.

وفي داخل مدينة الحديدة كثفت مليشيات الحوثي قصفها على المناطق المدنية بقذائف الهاون.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن القصف استهدف أحياء سكنية في شارع صنعاء، مخلفا المزيد من الأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.

وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية من استهدافها للمدنيين والتجمعات السكنية في مناطق الحديدة منذ عشيه عيد الأضحى مستخدمة القذائف ورصاصات القناصة.