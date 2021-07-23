أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 في سوريا

تراجعت أسعار الذهب في سوريا مساء اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، بالرغم من استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 185.949 ألف ليرة للشراء و188.837 ألف ليرة للبيع.

وهبط جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق السورية) إلى نحو 162.778 ألف ليرة للشراء و 165.306 ألف ليرة للبيع.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا إلى نحو 139.607 ألف ليرة للشراء و141.775 ألف ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 118.173 ألف ليرة للشراء و120.008 ألف ليرة للبيع.

الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا إلى نحو 5.792 مليون ليرة للشراء و5.882 مليون ليرة للبيع.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1.303 مليون ليرة للشراء و1.323 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

تتجه أسعار الذهب، لأول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، رغم استقرارها في تعاملات الجمعة، بالبورصات العالمية، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وواجه الدعم القادم من انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش.

فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

وبهذه الأسعار يكون الذهب متراجعا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع.

ويتجه مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3.5 شهور، مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وتوقعت "فيتش سولوشنز"، في مذكرة أن يظل الذهب عالقا داخل هذا النطاق في الأسابيع المقبلة.. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب".

ومما قدم بعض الدعم للذهب، تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.