هزيمة داعش وتعزيز الشراكة محور محادثات أمريكية عراقية

هيمنت التعهدات بالاستمرار في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق على المحادثات التي أجراها وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن وفؤاد حسين.

وتعهدت الولايات المتحدة بقيادة جهود إنجاح الانتخابات العراقية المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى الاستمرار في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد العراقي، إن الولايات المتحدة فخورة بشراكتها مع العراق ونسعى لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف يجب أن نتأكد من استمرار هزيمة داعش، وألا تسترد قوتها مرة أخرى، ونحن ملتزمون بقيادة جهود إنجاح الانتخابات العراقية المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، تقدم رؤية واضحة لعلاقة الشراكة بين بغداد وواشنطن.

وأشاد بجهود الولايات المتحدة في تأهيل وتدريب القوات الأمنية وتجهيزها وتقديم المشورة في المجال الاستخباري، مشيرا إلى أن القوات الأمنية لا تزال في حاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات.

وتابع أن الحكومة انتهجت مساراً لدعم الأمن والاستقرار داخلياً، ونحن ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بوصفها شريكاً أساسياً في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن أمله في أن تكون نتائج الحوار المشترك مع الولايات المتحدة في خدمة مصالح بلدينا، خاصة بعد النجاح في هزيمة تنظيم داعش بدعم من قوات التحالف الدولي.

وأوضح أن منطلقات الحوار مع نظيري الأمريكي تستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون في مجالات مختلفة منها العسكرية والاقتصادية والصحية.

وشدد الوزير العراقي على أن تنظيم داعش لا يزال موجودًا عسكريًا ويشكل خطرًا على المجتمع العراقي والأمن الإقليمي، ونحتاج إلى تبادل المعلومات مع التحالف الدولي والولايات المتحدة للاستمرار بمحاربة داعش.