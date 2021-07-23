"رأس برديس".. مصير يفزع آلاف المترجمين الأفغان

يخشى المترجمون الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية مصيرا مشابها لسهيل برديس الذي قُتل ومُثل بجثمانه على يد مسلحي حركة طالبان.

وذكر تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية أن برديس (32 عاما) كان يقود سيارته وعندما اقترب من نقطة تفتيش لطالبان حاول الإسراع بالسيارة، لكن مسلحي الحركة أطلقوا النار على سيارته قبل أن تنحرف وتتوقف. ثم جروا برديس خارج السيارة وقطعوا رأسه، وفقا لرواية قرويين للهلال الأحمر.

وقال صديقه وزميله عبدالحق الأيوبي لشبكة سي إن إن: “كانوا يقولون له إنك جاسوس للأمريكيين، أنت عين الأمريكيين وأنت كافر، سنقتلك أنت وعائلتك”.

وكان برديس واحدًا من آلاف المترجمين الفوريين الأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي ويواجهون الآن اضطهادًا من قبل طالبان، حيث سيطرت الجماعة على مساحات أوسع من البلاد.

الحادث دفع حوالي 18000 أفغاني عملوا في الجيش الأمريكي للتقدم بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة خاص يسمح لهم بالذهاب إلى الولايات المتحدة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 14 يوليو/تموز تدشين عملية ملجأ الحلفاء، وهي محاولة لنقل آلاف المترجمين الفوريين والمترجمين الأفغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة والذين تتعرض حياتهم الآن للخطر.

ترك برديس وراءه ابنة تبلغ من العمر 9 سنوات يرعاها شقيقه، نجيب الله ساهاك، الذي قال لشبكة سي إن إن إنهم اضطروا لمغادرة منزلهم في كابول حفاظًا على سلامتهم، خوفًا من استهدافهم لاحقًا.

ووافق المترجمون وأولئك الذين تمت مقابلتهم في القصة على ذكر أسمائهم لأنهم يعتقدون أن هوياتهم معروفة بالفعل لطالبان ويتم تعقبهم بشكل نشط. ويشعرون بأن نشر قصتهم للعالم هو خيارهم الأخير والوحيد لتجنب التعرض للقتل.

بعد 16 شهرًا من العمل لدى القوات الأمريكية، تم إنهاء تعاقد برديس في عام 2012 بعد إخفاقه في اختبار جهاز كشف الكذب الروتيني. وقال صديقه الأيوبي إنه كان يبحث عن مخرج من أفغانستان لكنه لم يتأهل للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة بسبب تسريحه من العمل.

وقال المترجمون الذين تحدثت إليهم "سي إن إن" إن اختبارات جهاز كشف الكذب كانت تستخدم عادة للحصول على تصريح أمني للوصول إلى القواعد الأمريكية في أفغانستان. وقالوا إنها استخدمت أيضًا كجزء من عملية الفرز لتقديم طلب للحصول على التأشيرة. لم يُخبر بارديس أبدًا عن سبب فشله في اختبار جهاز كشف الكذب.

وأوضح المترجمون أن الفحوصات أجرتها شركة متعاقدة، واعترضوا على بعض الأسئلة المطروحة واعتقدوا أنها غير موثوقة.

وهناك المئات من المترجمين الأفغان الذين تم إنهاء عقودهم والذين أعربوا لشبكة "سي إن إن" عن مخاوفهم إذا بقوا في أفغانستان، من أنهم سيعانون من نفس مصير برديس.