ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون

بحثت الإمارات وإسرائيل علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية من نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل.



وقدم رئيس وزراء إسرائيل التهاني إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لنفتالي بينيت، متمنياً أن يعم الخير والسلام والأمان البشرية جمعاء.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء إسرائيل بمنصبه الجديد، معرباً عن تطلعه للعمل سوياً لأجل السلام والاستقرار والتنمية لصالح المنطقة وجميع شعوبها والعالم أجمع.

واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، لا سيما حول ما يتعلق بمساعي تحقيق السلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والتي تشمل مجالات مختلفة.

وقال إن النهج الإماراتي حيال إسرائيل هو عبارة عن تغيير مهم يشكل مصدر إلهام بالنسبة إلى دول أخرى ولزعماء في المنطقة.

واتفق رئيس الوزراء مع الشيخ محمد بن زايد على البقاء على اتصال.