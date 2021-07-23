الرئيس الصيني يزور التبت للمرة الأولى منذ توليه الحكم

زار الرئيس الصيني، شي جين بينغ التبت للمرة الأولى خلال عشر سنوات، بعدما زارها آخر مرة، بينما كان نائبا للرئيس في 2011.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن شي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كان بالفعل في بلدة نينجتشي التبتية الأربعاء الماضي، حيث لقى ترحيبا حارا من قبل السكان والمسؤولين المحليين من مختلف المجموعات العرقية.

وتقع التبت على ارتفاع 3600 و5200 فوق سطح البحر، وبدءا من القرن الخامس عشر فصاعدا، تطورت المملكة البوذية إلى دولة رهبان.

ومنذ عام 1950 تعد التبت جزءا من جمهورية الصين الشعبية.

للمرة الأولى منذ 6 عقود.. رئيس حكومة "التبت" بالبيت الأبيض



وأصبحت منطقة التبت إحدى قضايا الخلاف بين الولايات المتحدة والصين مع وصول العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أدنى مستوى منذ عقود.



في يوليو/ تموز الماضي، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حينها، الصين بانتهاك حقوق الإنسان في التبت، وقال إن واشنطن تدعم "الحكم الذاتي الهادف" للمنطقة.

في الوقت نفسه، اتهم مسؤولون في بكين الولايات المتحدة باستخدام مسألة التبت، لمحاولة زيادة "النزعة الانفصالية" في الصين.

وكان الرئيس الصيني قد قال في أغسطس/ آب الماضي إن الصين بحاجة إلى بناء "حصن منيع" في التبت من أجل حماية الوحدة الوطنية.

وفي منتصف العام الماضي، أعلنت بكين فرض عقوبات بحق مسؤولين أمريكيين، ردا على موقف مماثل لواشنطن بشأن منطقة "التبت" في الصين.