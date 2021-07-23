أسرار عسكرية فضحها "شعور بالذنب".. رسالة الأمريكي دانيال هال

قال الأمريكي دانيال هال إن إحساسه بذنب المشاركة في غارات قاتلة للطائرات المسيرة في أفغانستان دفعه إلى تسريب أسرار حكومية إلى الإعلام.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس فمن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها على هال، المحلل السابق في مخابرات القوات الجوية الأمريكية، الثلاثاء، في المحكمة الجزئية الأمريكية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا، بعد إدانته بانتهاك قانون التجسس بتسريب وثائق سرية للغاية.

وفي رسالة مكتوبة بخط اليد من 11 صفحة من سجن الإسكندرية حيث يحتجز، كشف هال أن ما دفعه إلى انتهاك قانون التجسس، هو ما شاهده من مقاطع فيديو "مروعة" لأفغان قطعوا إربا بعدما ساعد في عملية تعقبهم.

وأوضح هال أنه خدم في أفغانستان عام 2012، كانت وظيفته تعقب الهواتف المحمولة الخاصة بأشخاص يُعتقد أنهم أعداء مسلحون.

وأضاف: "لم يمر يوم بعد ذلك دون أن تراودني الشكوك بشأن ما أقوم به".

وأشار إلى أن إحساسه بالذنب تفاقم بسبب طبيعة برنامج غارات الطائرات المسيرة، حيث يُقتل مدنيون أفغان أثناء ممارسة حياتهم - في بعض الأحيان مع مقتل مدنيين أبرياء كأضرار جانبية - بدلاً من ساحة الحرب التقليدية.

نتيجة لذلك أجبره ضميره على الكشف عن تفاصيل حول البرنامج لصحفي استقصائي التقى به سابقا. وأظهرت الوثائق، من بين أمور أخرى كشفها، أن برنامج الطائرات المسيرة لم يكن دقيقًا كما تقول الحكومة فيما يتعلق بتجنب قتل المدنيين.

وسرب هال الوثائق بعد التقاعد من سلاح الجو وتولى وظيفة مدنية مع مقاول متعاقد مع وكالة المخابرات الجغرافية الوطنية، حيث عمل لفترة وجيزة في عام 2014 كخبير في أسماء المواقع الجغرافية ، مستخدمًا خبرته في اللغة الصينية للمساعدة في إضافة أسماء المواقع إلى الخرائط.

وقال الادعاء العام إن الكشف عن الوثائق السرية كان من الممكن أن يتسبب في أضرار جسيمة.

وفي مستندات الحكم، كتب المدعيان جوردون كرومبيرج وألكسندر بيرانج أن الوثائق التي سربها هيل تم العثور عليها على الإنترنت بين مواد تهدف لمساعدة مسلحي تنظيم داعش على تجنب اكتشافهم.

وأوضح ممثلو الادعاء أن تسريبات هال كانت أكثر خطورة من تلك التي قامت بها ريالتي وينر، وهي متعاقدة سابقة بوكالة الأمن القومي الأمريكي وحُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي الأطول التي تُمنح لمسرب معلومات عن مخالفات تمت مقاضاته بتهمة تسريب وثائق سرية للإعلام .

ولم يطالب الادعاء بعقوبة سجن محددة على هال لكنهم يقولون إن العقوبة المناسبة ستكون "أطول بكثير" من 63 شهرًا التي فرضت على وينر.