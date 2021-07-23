رئيس فنزويلا مستعد للحوار مع المعارضة ولكن بشروط

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استعداده للذهاب إلى المكسيك لإجراء مفاوضات مع المعارضة التي يتزعمها خوان جوايدو.

وقال مادورو، الذي يرغب في رفع العقوبات عن بلاده في تصريح على التلفزيون الوطني: "نحن مستعدّون للذهاب إلى المكسيك. مستعدّون للجلوس مع جدول أعمال واقعي وهادف".

وتابع قائلا : "مستعدون للجلوس مع جدول أعمال فنزويلي أصيل لمعالجة المواضيع التي يجب معالجتها للتوصل إلى اتفاقات جزئية على السلام والسيادة ومن أجل رفع العقوبات الإجرامية المفروضة على فنزويلا".



وسبق أن أبدى الرئيس الفنزويلي في مناسبات أخرى استعداده للتحاور مع المعارضة التي لا تعترف بمادورو رئيساً، معتبرةً أن إعادة انتخابه عام 2018 اتّسمت بعمليات تزوير.

وقاطعت المعارضة الانتخابات التي فاز فيها مادورو عام 2018 ولم يعترف بها المجتمع الدولي.

وواجه الرئيس الفنزويلي مظاهرات حاشدة في بلاده خصوصاً عام 2017.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على كاراكاس لمحاولة طرد مادورو من السلطة، فيما يتّهم الأخير الولايات المتحدة بشكل منتظم بمحاولة زعزعة استقرار بلده.

وتعتبر واشنطن وحوالى 50 دولة أخرى جوايدو رئيساً موقتاً إلا أنه لا يملك أي صلاحية.

لم يتمّ تحديد بعد موعد لهذه المفاوضات التي سيكون أحد مواضيعها الرئيسية مشاركة المعارضة أم عدمها في الانتخابات المحلية والإقليمية المقررة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، والتي قد تكون فرصة لبدء الخروج من الأزمة، بحسب عدد من المراقبين.