كوبا تندد بالعقوبات الأمريكية بحق وزير دفاعها

رفضت كوبا العقوبات التي أعلنت واشنطن الخميس فرضها على وزير دفاعها، واصفةً إيّاها بأنّها "افتراء"، ومشدّدة على أن "لا أساس لها" من الصحّة.

وكتب وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريجيز على تويتر أنّ الولايات المتحدة "يجب أن تُطبّق على نفسها قانون ماجنيتسكي الشامل، بسبب أعمال القمع اليوميّة وعنف الشرطة التي أودت بحياة 1201 شخص عام 2020" على أراضيها.



وقانون ماجنيتسكي الذي يعود تاريخه إلى العام 2012، يسمح للولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات على مواطنين أجانب يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان أو في علاقتهم بفساد واسع النطاق، وبأن تفرض عقوبات اقتصاديّة وقيوداً على الهجرة.

وندّد رودريجيز بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الخميس على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا وعلى وحدة خاصّة تابعة لوزارة الداخليّة، على خلفيّة قمع احتجاجات شهدتها الجزيرة في 11 يوليو/تمّوز.

وكتب رودريغيز "أرفض العقوبات التي لا أساس لها من الصحّة (..) التي فرضتها حكومة الولايات المتّحدة ضدّ ألفارو لوبيز مييرا واللواء الوطني الخاصّ"، واصفاً إيّاها بأنها "افتراء".

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أنّ هذه العقوبات "ليست سوى البداية"، مشدّداً على أنّ "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي".