إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع إطلاق نار في العاصمة واشنطن وسقوط عدة ضحايا.
وأضافت أن "الحادث وقع عندما أطلقت من 20 إلى 30 طلقة نارية خارج مطعم بشارع 14، مما دفع العديد من الناس في الأماكن القريبة إلى الفرار من أجل الأمان".
ونقلت عن شهود عيان قولهم إنهم "رأوا شخصًا في سيارة سوداء يطلق النار على رصيف شارع 14 ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بالرصاص"، لافتين إلى أن "عدة أشخاص يتلقون العلاج في سيارات الإسعاف".
ولفتت إلى أنه "في أعقاب الحادث تم استدعاء عدد كبير من خدمات الطوارئ للمكان بينما تعمل السلطات على تأمين المكان".
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