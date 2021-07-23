المكسيك تواصل تسجيل إصابات قياسية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 16244 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، وهي أكبر قفزة في الإصابات اليومية بالفيروس منذ نهاية يناير/كانون الثاني.

وقالت الوزارة إنها سجلت 419 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 237626، وإجمالي الإصابات يرتفع إلى مليونين 709739.



وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير. وتشير بيانات منفصلة نُشرت مؤخرا إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60 ٪.