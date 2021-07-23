هولندا تعاقب "تيك توك" لحماية الأطفال.. والتطبيق لا يبالي

فرضت السلطات الهولندية، على تطبيق "تيك توك" غرامة قدرها 750 ألف يورو، لانتهاك شبكة التواصل الاجتماعي خصوصية الأطفال الصغار.

ولاحظت هيئة حماية البيانات الهولندية، أن معلومات تنزيل تطبيق "تيك توك" مكتوبة باللغة الإنجليزية، ولا يمكن تالياً للأطفال الهولنديين الصغار فهمها بسهولة.

وأوضحت الهيئة في بيان الخميس، أن تطبيق "تيك توك" لم يوفر "تفسيراً ملائماً لكيفية جمع التطبيق البيانات الشخصية ومعالجته واستخدامه إياها"، بسبب "عدم نشره بيان الخصوصية باللغة الهولندية".

ورأت الهيئة في ذلك "انتهاكاً لقانون الخصوصية الذي يقوم على مبدأ توفير فكرة واضحة" للمستخدمين "عن كيفية التصرف ببياناتهم الشخصية".

وأشارت الهيئة إلى أنها بدأت تحقيقها العام الماضي، في شأن الشبكة الاجتماعية الشهيرة التي يبلغ عدد مستخدميها في هولندا 3.5 ملايين مستخدم.

وأفادت الهيئة، بأن تطبيق "تيك توك" قدمت اعتراضاً على الغرامة.

وأوضحت الشبكة في بيان تلقته وكالة فرانس برس، أن سياسة الخصوصية الخاصة بها، وملخصاً أقصر وأكثر سهولة للمستخدمين الأصغر سناً، أصبحا متاحين باللغة الهولندية منذ يوليو/تموز 2020.

وأكدت إدارة تطبيق "تيك توك" أن "هيئة حماية البيانات الهولندية وافقت على هذا باعتباره حلاً للمسألة".

وشدد الاتحاد الأوروبي في مايو/آيار الماضي، على ضرورة أن يعالج تطبيق "تيك توك" المخاوف المتعلقة بأساليب الإعلان التي تستهدف الأطفال، وهي قضية أثارتها سلطات المستهلكين في عدد من الدول الأعضاء.

وواجهت إدارة تطبيق "تيك توك" قضايا عدة من هذا النوع في مختلف أنحاء العالم. واتهمت بريطانيا التطبيق المخصص لمقاطع الفيديو بجمع بيانات شخصية بشكل غير قانوني من ملايين الأطفال في أوروبا.