أزمة قهوة عابرة للقارات.. الطقس البارد يعكر "مزاج" العالم

عكرت موجة موجة طقس باردة "مزاج" العالم وأشعلت أسعار البن دوليا ما ينذر بأزمة قهوة عابرة للقارات وسط ارتفاع سعر المشروب الأشهر على الأرض

ارتفعت أسعار بن "أرابيكا" إلى أعلى مستوياتها في 6 سنوات مدفوعة بعلامات متزايدة على انكماش عالمي في إمدادات الحبوب التي تفضلها شركة "ستاربكس".



قفزت العقود الآجلة بنسبة 11% في نيويورك إلى 1.95 دولار أمريكي للرطل، وهو الأعلى للعقد الأكثر نشاطاً منذ نوفمبر 2014.

شهدت تكلفة المشروبات الأكثر شهرة في العالم زيادة مستمرة، مما يزيد من مخاوف أوسع بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

كما ساهمت موجتان من الصقيع في أقل من شهر بالبرازيل -أكبر مصدّر للبن- في تقليص آفاق الإنتاج في الموسم التالي، لأنه سيجبر المزارعين على التقليم الأشجار.

البرد يشعل أسعار البن

وقال ريجيس ريكو ، مدير في شركة "آر آر كونسولتيرا رورال": "لم نشهد وضعاً كهذا منذ آخر صقيع في العام 1994.. كان مدى الصقيع كبيراً وقبيحاً جداً جداً في هذه المرة".

يؤدي انتعاش الطلب إلى تفاقم أزمة الإمدادات، في حين تتضاءل المخزونات، بحسب بلومبرج.

وتتوقع الولايات المتحدة أن تلامس مخزونات البرازيل أدنى مستوى لها منذ ستين عاماً.

وتشهد المخزونات انخفاضاً في الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة أكبر المشترين، في نفس الوقت الذي تخفف القيود الوبائية وتعيد فتح المقاهي.

كما أدت التحديات اللوجستية، بما في ذلك تكاليف الشحن المرتفعة إلى تضرر سلاسل التوريد.

القهوة في عام الوباء

في بداية 2020 ومع إقفال الكافيهات والمكاتب بسبب وباء كوفيد - 19، كانت سوق القهوة العالمية تتخوف من عام صعب، لكن المنتجين الرئيسين نجحوا في تجاوز الأزمة، بفضل مزيج من الحصاد الاستثنائي وأسعار أفضل واستهلاك أكبر في الحجر.

كان إجمالي الإنتاج أقل بـ0.9 في المائة خلال عامي 2019-2020 بالنسبة إلى الفترة السابقة.

وسجل أكبر منتج عالمي للبن حصادا قياسيا بـ63.08 مليون كيس من 60 مليونا بزيادة نسبتها 27 في المائة مقارنة بـ2019، وفقا للشركة الوطنية للتموين.

وتنتج البرازيل 77 في المائة من القهوة نوع "أرابيكا" وهي أفضل جودة من قهوة "روبوستا".

فيتنام الرابح الأكبر

وستحصد فيتنام، المنتج الرئيس لقهوة "روبوستا"، 29 مليون كيس أي أقل بـ7 في المائة عن الفترة 2020-2021 مقارنة بالفترة السابقة بسبب الجفاف، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وسجلت كولومبيا المعروفة بإنتاج أفضل قهوة "أرابيكا" في العالم تراجعا في الإنتاج بـ6 في المائة في 2020 مع 13.9 مليون كيس وفقا للاتحاد الوطني لمنتجي القهوة.

مع إثيوبيا على رأس 20 دولة منتجة، لم تشهد إفريقيا أي مفاجآت خلال العام في هذا المجال.

ووفقا لمنظمة القهوة العالمية تم حصاد 168.68 مليون كيس بن في العالم للفترة بين 2019-2020 لاستهلاك يقدر بـ164.53 مليون.