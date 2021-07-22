عومير بارليف.. ثالث مسؤول إسرائيلي يهاتف عباس خلال أسبوع

بات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بارليف، ثالث مسؤول إسرائيلي يهاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أسبوع.

وبخلاف الحكومة الإسرائيلية السابقة، فإن الحكومة الحالية تبدي انفتاحا على العلاقة مع السلطة الفلسطينية.

فبعد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع بيني جانتس، أجرى بارليف اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني.



وقال بارليف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، لتحيته بمناسبة حلول عيد الأضحى".



وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن "المحادثة الودية التي أجريتها هي الأولى من نوعها بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية".



وأضاف بارليف: "إنني مليء بالأمل والإيمان بأن الحوار الإيجابي سيؤدي إلى فتح خطوط اتصال بيني وبين نظرائي في السلطة الفلسطينية لصالح السلام والأمن للشعبين".



بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، إن"رئيس دولة فلسطين محمود عباس تلقى، الخميس، اتصال تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.