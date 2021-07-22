"استعباد أيزيديات".. ألمانيا تسجن أرملة داعشي 4 أعوام

قضت محكمة ألمانية، الخميس، بالسجن أربعة أعوام على أرملة إرهابي تابع لتنظيم "داعش" في محاكمة بتهمة استرقاق سيدتين أيزيديتين.

واقتنعت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج بأن المتهمة أميمة إيه "37 عاما"، وهي أرملة الإرهابي الذي كان مغني راب أيضا، رابرس دنيس، قامت بالمساعدة على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية في شكل الاسترقاق، وذلك بموجب القانون الجنائي الدولي.

وأقرت المدعى عليها، وهي ألمانية-تونسية ولدت في هامبورج، في مستهل المحاكمة بأن أيزيدييات مستعبدات قمن بتنظيف شقتها في مدينة الرقة بسوريا في عام 2016. ولكنها نأت بنفسها عن تنظيم "داعش" وأعربت عن أسفها عن "تصرفها الخاطئ".

وفي سبتمبر أيلول 2019، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب في هامبورج، القبض على أميمة. إيه، بتهمة الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة.

كما أن "أميمة. إيه"، متهمة بتجنيد آخرين للانضمام لتنظيم "داعش".

وتحمل أميمة، الجنسيتين الألمانية والتونسية.

وانضمت أميمة لـ"داعش" في سوريا في يناير/كانون الثاني ٢٠١٥، بعد أن نجحت في السفر إلى الأراضي السورية عبر تركيا.



وكانت المتهمة تعيش في منزل في الرقة السورية وقامت بتربية أطفالها وفق أيدلوجية "داعش". وتدربت أميمة في نفس الفترة على استعمال سلاح كلاشينكوف إيه كي ٤٧.